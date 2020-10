Mercato Inter, sfuma Smalling. L’inglese verso il ritorno alla Roma

L’Inter ha mostrato alcune difficoltà difensive nelle prime due giornate di campionato. I nerazzurri, infatti, hanno subito ben tre gol, 3 contro la Fiorentina e due contro il Benevento. In questi ultimi giorni di mercato l’Inter potrebbe acquistare un nuovo difensore centrale, molto dipenderà anche dal futuro di Milan Skriniar. Lo slovacco è uno dei principali obiettivi di mercato del Tottenham e i nerazzurri sarebbero disposti a farlo partire solo di fronte ad un’offerta importante.

Nel frattempo starebbero valutando altri difensori centrali, tra cui Chris Smalling del Manchester United. L’inglese è rientrato dal prestito alla Roma della scorsa sta e non rientrerebbe più nel progetto del club inglese. Su di lui c’è anche la Roma che entro le prossime ore potrebbe definire gli ultimi dettagli per il suo ritorno. La volontà del giocatore sarebbe quella di tornare in giallorosso è nelle scorse settimane avrebbe rifiutato proposte di diverse squadre.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’intermediario dell’operazione Jozo Palac ha incontrato in tarda mattinata la dirigenza del club capitolino Trigoria per definire gli ultimi dettagli della trattativa tra Roma e Manchester United. Ancora non sarebbe stato raggiunto l'accordo tra i club e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti. Lo United vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro e l'affare potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato.