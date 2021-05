Mercato Inter, sfuma il difensore? Il Barcellona esercita il riacquisto

Secondo quanto riportato da parte di Abc, il Barcellona avrebbe esercitato il diritto di riacquisto, che era stato concordato con il Betis Siviglia, per quanto riguarda il terzino brasiliano Emerson Royal.

I catalani, avrebbero riacquistato il giocatore per una cifra pari a 9 milioni di euro, più il 20% sul prezzo di una eventuale futura rivendita. In andalusia resterà, inoltre, un altro canterano catalano come Juan Miranda.

Su Emerson Royal, secondo quanto riportato da vari media, ci sarebbe anche l'interesse da parte dell'Inter, vista la trattativa in corso per il trasferimento di Hakimi al PSG.