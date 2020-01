Mercato Inter - Sfuma definitivamente un affare. Il club blocca la cessione

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano Mundo Deportivo il nuovo tecnico del Barcellona Quique Setien avrebbe chiesto a Bartomeu di non cedere nessuna pedina in questa finestra di mercato.



Congelata quindi in maniera definitiva la cessione di Vidal che sembrava essere vicinissimo all'Inter dopo le tensioni generate dalla vicenda dei bonus non pagati al centrocampista



Le possibilità di rivedere il cileno in Italia in questa finestra di mercato sono tramontate in maniera notevole, dopo che la dirigenza blaugrana avrebbe deciso di assecondare la richiesta del nuovo allenatore. Vidal aveva detto da tempo sì ai nerazzurri, ma ora la sua parentesi nella Liga sembrerebbe continuare, complice anche la virata su Eriksen come nuovo obiettivo di Marotta e Ausilio.