Mercato Inter: sfuma definitivamente il sogno dei tifosi

MERCATO INTER - Sfuma definitivamente il sogno di mercato dei tifosi nerazzurri. L'attaccante, Dusan Vlahovic, della Fiorentina sarebbe molto vicino al trasferimento all'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, i Colchoneros avrebbero messo sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro più 5 di bonus.

Il centravanti serbo, invece, secondo Nicolò Schira, dovrebbe firmare un contratto fino al 2026 e guadagnare circa 5 milioni di euro più bonus. Svanisce dunque la possibilità di rivedere il classe 2000 con la maglia dell'Inter.

Come riportato da Interdipendenza.net, il direttore sportivo nerazzurro, Giuseppe Marotta, vorrebbe intensificare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Duvan Zapata, obiettivo primario per l'attacco, per il quale l'Atalanta chiederebbe circa 40 milioni di euro. Sullo sfondo resta anche il calciatore della Lazio, Joaquin Correa, valutato tra i trenta e i quaranta milioni dal patron Claudio Lotito. L'Inter, per l'argentino, arriverebbe a 25 milioni più bonus.