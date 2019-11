Mercato Inter - Sfogo del giocatore contro il suo club. Marotta osserva

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di "Movistar+" Ivan Rakitic esprime tutto il suo dispiacere per la situazione attuale che sta vivendo al Barcellona.



Il centrocampista croato dice di essere molto triste data la decisione di Ernesto Valverde di tagliarlo fuori dal mosaico tattico della squadra. Rakitic non le manda a dire e invia un messaggio diretto al congiunto capitanato da Bartomeu.



L'Inter osserva attentamente la situazione data l'esigenza di rinforzare la mediana in vista della seconda metà di stagione. Il numero quattro blaugrana è sempre sul taccuino di Marotta e Ausilio e la momentanea situazione nei dintorni catalani potrebbe forse facilitare la cessione e addolcire l'accordo tra i due club.