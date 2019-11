Mercato Inter, sfida totale alla Juventus: l'ultimo nome da Napoli

Inter e Juventus in fuga. Conte e Sarri a stretto contatto per la sfida che, al momento, vale lo scudetto. Nessuno tiene il ritmo delle due squadre, un inizio di stagione che ha già fatto selezione in serie A. I due club sono molto attivi anche sul mercato, con le dirigenze che seguono i migliori giocatori del campionato italiano e il futuro potrebbe riservare un duello per alcuni profili seguiti da entrambe le società.

Tra i nomi principali, sicuramente Tonali del Brescia e Kulusevski del Parma sono i più importanti. Un ottimo impatto con la serie A per i giovani calciatori, che stanno disputando un gran campionato a suon di prestazioni positive. Per i due talenti di Brescia e Parma (Kulusevski è in prestito dall'Atalanta), Inter e Juventus si sfideranno, cercando di acquisire due dei migliori prospetti della serie A 2019/2020.

Tonali è un punto fermo del centrocampo del Brescia. Dopo una grande stagione in serie B, il giovane calciatore ha dimostrato in questa prima parte di stagione tutte le sue qualità anche nel massimo campionato nazionale, guadagnandosi la chiamata in nazionale del c.t. Mancini che gli ha dato anche una maglia da titolare nell'ultima sfida vinta contro la Bosnia.

Kulusevski devastante. In una parola si può racchiudere l'impatto del giocatore del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta in serie A. Dopo aver incantato e trascinato l'Atalanta Primavera al successo in campionato nella passata stagione, nella finale in cui i bergamaschi hanno superato proprio l'Inter di Madonna, Kulusevski sta impressionando nella sua prima stagione in serie A.

Gol, assist, visione di gioco elevata, qualità tecniche indiscutibili, una forza fisica a volte impressionante, capace di giocare a tutto campo. Kulusevski ha tutte le caratteristiche per diventare un grande giocatore e Inter e Juventus hanno messo gli occhi sul giocatore da tempo.

C'è un terzo nome: Allan del Napoli. Stamattina il giornalista di Rai Sport Paganini in un tweet ha commentato come Sarri e Conte vogliano il centrocampista brasiliano del Napoli. Il tecnico bianconero lo conosce molto bene, ma l'Inter non si farebbe trovare spiazzata nel caso in cui Allan lasci il club azzurro. Un giocatore con caratteristiche ben precise, un muro davanti alla difesa, con qualità tecnica, grinta, agonismo, quella voglia di non mollare mai: un profilo giusto per l'Inter di Conte.

Allan potrebbe essere quel centrocampista che al momento all'Inter manca. Più difensivo che offensivo, ma capace di recuperare molti palloni durante il match, un lottatore, un aiuto alla difesa in fase di non possesso palla. I nerazzurri hanno al momento Vecino e Barella tra quei giocatori che riconquistano palla. Allan potrebbe essere un'aggiunta importante, alzando l'asticella nella fase difensiva e nel recupero palla, lasciando più spazio alla fase offensiva per Barella o per il centrocampista chiamato a supportare l'attacco nerazzurro.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma Inter e Juventus si preparano a grandi sfide sul mercato.