Mercato Inter, settimana decisiva per un’altra cessione. Filtra ottimismo

L’Inter continua ad essere una delle società più attive sul mercato, specialmente sul fronte uscite. Il prossimo giocatore a salutare i nerazzurri potrebbe essere Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, sempre utilizzato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nelle amichevoli di questo precampionato, dovrebbe essere ceduto nuovamente in prestito per giocare con continuità.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il suo passaggio all’Empoli. Il club toscano, neopromosso in Serie A, lo avrebbe individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe intenzione di chiudere l'affare il prima posso. Le due società si sono incontrate qualche giorno fa e avrebbero raggiunto un principio di intesa per un trasferimento con la formula del prestito secco per una stagione.

Le parti, adesso, sarebbero al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli relativi soprattutto all’ingaggio del centravanti classe 1999. I 2,2 milioni di euro a stagione percepiti attualmente non rientrerebbero nei parametri dell’Empoli e bisognerà accordarsi sulla percentuale di contributo dei toscani. Filtra comunque ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione che dovrebbe concludersi entro la prossima settimana. La speranza di Aurelio Andreazzoli sarebbe quella di avere Andrea Pinamonti già a disposizione per il primo match di campionato contro la Lazio, in programma sabato 21 agosto.