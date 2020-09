Mercato Inter, serve sfoltire la rosa. 33 giocatori sono troppi

Conte, nella scorsa stagione, si è spesso lamentato, soprattutto nella prima parte, di avere una rosa corta con pochi calciatori a disposizione. Ora il problema è opposto.

Con il rientro dai prestiti dei vari Perisic, Joao Mario, Dalbert, Nainggolan,ecc. il numero dei calciatori con cui si è trovato a lavorare in questi giorni il tecnico salentino è di 33 unità. Veramente troppi. Servirà una grande opera della società per sfoltire la rosa piazzando calciatori non facili da vendere per molti motivi.

Ingaggi alti, costo del cartellino(giocatori che l'Inter ha pagato tanto e con cui non vuole fare minusvalenza) le principali ragioni. Negli ultimi anni la situazione era sempre stata rimandata con prestiti annuali che poi non si sono mai risolti con riscatti, e quindi l'anno seguente la società nerazzurra si trovava nuovamente con questi esuberi da piazzare. un nome su tutti è quello di Joao Mario.

Il centrocampista portoghese è costato tanto (40 milioni), ma l'Inter dopo vari prestiti non ha ancora trovato una squadra per una cessione definitiva. Il discorso è diverso per Perisic e Nainggolan, che sono giocatori sicuramente con tasso tecnico e pedigree da Inter, ma che per motivi, tattici per il primo e comportamentali per il secondo, non sono più rientrati nelle logiche nerazzurre. Da vedere cosa accadrà in questa stagione per questi due calciatori, a cui gli estimatori non mancano ma per cui l'Inter vorrebbe incassare un tesoretto importante. Al contrario, verrebbero reintegrati in rosa.

Una situazione che blocca il mercato dell'Inter in entrata e figlia di errori fatti nel passato ch ora sono molo difficili da correggere e per cui, chi è al comando ora, è chiamato a mettere un'enorme toppa. Di questo si è parlato nel summit che si è svolto ieri alla Pinetina tra Conte ed Ausilio, per cercare di ovviare ad un problema che sta diventando dannoso per l'Inter.