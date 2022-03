Mercato Inter, Sergio Gomez arriva in estate? Lui ha già una preferenza

Mercato Inter, Sergio Gomez si confessa sul suo futuro.

Il giovane terzino di proprietà dell'Anderlecht si sta distinguendo per le sue prestazioni in campo fatte non solo di tanta corsa, ma di un grande contributo offensivo fatto di tanti gol e ancora più assist. Per questo, su di lui, stanno iniziando ad accendersi voci in merito all'interesse di grandi squadre europee pronte a sfidarsi per strapparlo alla società belga la prossima estate e tra queste risulta esserci anche il nome dell'Inter pronta a provarci nel caso in cui Ivan Perisic non dovesse prolungare il proprio contratto.

Intervistato da El Larguero, il giocatore spagnolo ha proprio affrontato il tema del proprio futuro sostenendo come sia molto concentrato sugli ultimi mesi della stagione che vuole concludere al meglio, oltre a pensare a raggiungere traguardi importanti con la maglia della nazionale. Sul futuro non si è sbilanciato troppo, dicendo che al momento non sa nulla, lanciando un messaggio sulla sua preferenza, sostenendo come per lui sarebbe gradito un ritorno al Barcellona, squadra che lo ha cresciuto nel settore giovanile e che per lui rappresenta casa.

Vedremo se l'Inter andrà alla carica del giocatore classe 2000, oppure si concentrerà su altri obiettivi. Quel che è certo è che, di fatto, tutto dipenderà dal rinnovo o meno di Ivan Perisic di cui si parlerà a fine stagione quando il campionato sarà terminato. Adesso è bene concentrarsi sul finale di stagione e, soprattutto, sulla prossima partita di campionato contro la Juventus che rappresenta un crocevia decisivo per le ambizioni scudetto della squadra nerazzurra.