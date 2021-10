Mercato Inter: serata magica. Rinnova anche Barella!

Mercato Inter: dopo Lautaro Martinez, rinnova anche Nicolò Barella.

Dopo l'annuncio del prolungamento dell'attaccante argentino fino al 2026 - leggi qui la notizia completa -, il giornalista di Sky Sport, Matteo Moretto, attraverso il suo profilo Twitter, annuncia che anche il centrocampista sardo è pronto ad ufficializzare il rinnovo di contratto con l'Inter per altri 5 anni, visto che il suo contratto con la squadra nerazzurra è in scadenza il 30 giugno del 2024. Una volta reso ufficiale il tutto, Barella avrà un ingaggio che passerà dai 2,5 milioni di euro annui attualmente percepiti, ai 5 milioni di euro. Un riconoscimento molto importante per un giocatore che è diventato un pilastro della squadra nerazzurra e che è uno dei designati a poter diventare il futuro capitano dopo Samir Handanovic.

Ma non solo i rinnovi dei calciatori, per cui si attendono anche quelli degli altri big della rosa, soprattutto Marcelo Brozovic, ma anche rinnovi per quanto riguarda i dirigenti. Infatti, è notizia della serata l'accordo trovato tra l'Inter e l'attuale amministratore delegato, Beppe Marotta, fino al 2025 - leggi qui le ultime. Un rinnovo, anche questo, importante, per avere continuità di gestione, ma anche per tenersi ben stretto un dirigente che dal suo arrivo a Milano è riuscito a ribaltare le gerarchie della Serie A, costruendo una squadra molto competitiva che ha portato, alla fine della passata stagione, al diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra.

Notizie importanti, dunque, per cui i tifosi nerazzurri possono essere sicuramente contenti. Adesso bisognerà vedere, invece, come procederanno i discorsi inerenti alla proprietà: se, come riportato da tantissime testate giornalistiche, ci sarà un cessione da parte di Suning, oppure se come annunciato oggi, dopo il consiglio d'amministrazione da parte del presidente Steven Zhang, se la proprietà cinese continuerà a voler tenere l'Inter. Intanto, in attesa di saperne di più, i tifosi si godono questi rinnovi.