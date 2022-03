Mercato Inter, Sensi torna a fine stagione? La posizione dei nerazzurri

Mercato Inter, il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere lontano da Milano.

Il centrocampista nerazzurro, passato in prestito alla Sampdoria durante il mercato di gennaio per ritrovare la continuità perduta, a fine stagione ritornerà a Milano e, con il suo agente, parlerà con la dirigenza per capire le possibilità di permanenza oppure quelle di partenza. Per quanto riguarda viale della Liberazione, le idee sul centrocampista sono molto chiare e l'intenzione è quella di non proseguire il rapporto e trovare una cessione a chi, magari, possa portare qualche soldo fresco.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, le intenzioni di Beppe Marotta e Piero Ausilio, per rinforzare il centrocampo nerazzurro, avrebbero puntato con decisione il giovane talento del Sassuolo, Davide Frattesi, su cui si stanno intavolando dei discorsi con Giovanni Carnevali. E' vero che in estate dovrebbero andare via a parametro zero sia Arturo Vidal che Matias Vecino, ma la dirigenza avrebbe già preso la propria decisione che verrà ufficializzata a fine stagione.

Insomma, anche sul fronte uscite, la società ha le idee chiare e vuole monetizzare al massimo. Stefano Sensi non farà parte del progetto nerazzurro e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la comunicazione della società. Un'avventura sfortunata che, dopo un inizio grandioso sotto la gestione Conte, è stato falcidiato da tanti infortuni che ne hanno compromesso la crescita e la continuità e, probabilmente, la propria avventura all'Inter. Adesso il giocatore sta cercando di ritrovarsi alla Sampdoria, in una squadra che, per il tipo di gioco espresso, può valorizzarne le caratteristiche tecniche e la sua continuità.