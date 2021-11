Mercato Inter, Sensi all'ultima spiaggia: il retroscena sul centrocampista

Mercato Inter: Stefano Sensi si gioca la permanenza in nerazzurro.

Il centrocampista di Urbino ex Sassuolo, ripresosi dopo l’ennesimo infortunio muscolare avuto nella partita contro la Sampdoria dopo un contrasto, non ha avuto moltissimo spazio nel corso dell’ultimo mese, in un periodo in cui l’Inter, viste le tante partite che ha giocato sia in campionato, sia in Europa, avrebbe potuto concedergli più minuti. Paura per le non perfette condizioni, forse, quel che è certo è che l’ex Sassuolo, dalla ripresa dopo le partite delle nazionali fino a fine stagione, si gioca tantissimo del suo futuro in nerazzurro.

Questo perché, secondo il retroscena riportato da parte del sito Calciomercato.com, anche la scorsa estate la società nerazzurra ha voluto dare al giocatore l’ennesima opportunità, viste le sue grandi qualità, rifiutando il forte pressing della Fiorentina di Vincenzo Italiano che voleva portarlo in Toscana per adattarlo ad un progetto tecnico come quello dell’allenatore ex Spezia che necessitava di un calciatore con le caratteristiche di Sensi.

Tutto rimandato? Vedremo a giugno se Sensi darà segnali confortanti all’Inter. Quello che è certo è che da viale della Liberazione non stanno con le mani in mano e sono pronti a rinforzare il centrocampo dell’Inter. Nelle ultime ore i nomi che sono stati fatti sono due, quello del cagliaritano Nahitan Nandez, seguito da vicino già la scorsa estate – leggi qui le ultime novità – e quello della new entry Antonin Barak del Verona che potrebbe rientrare pienamente in corsa – a tal proposito, leggi qui la notizia di questo interessamento.