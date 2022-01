Mercato Inter: Sensi al passo d'addio. E Thorsby? La situazione

Mercato Inter: Sensi e l'asse caldo Genova-Milano.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, blucerchiati e Inter starebbero per trovare un accordo per Sensi tanto che il giocatore non sarà tra i convocati per la sfida di San Siro con l'Empoli questa sera. E' atteso infatti per le visite mediche nel capoluogo ligure in giornata, si tratta per il prestito secco fino a giugno con conseguente accordo tra le società per il pagamento dell'ingaggio.

Le poche presenze degli ultimi anni e i continui infortuni hanno caratterizzato l'avventura di uno dei più promettenti italiani in circolazione, un vero peccato visto quello che aveva fatto nei primi mesi con Conte, ma evidentemente l'Inter non lo considera più così affidabile e intende tutelarsi.

A tal proposito, nelle file blucerchiate, ballerebbe la posizione di Thorsby. Sembra che il nuovo allenatore Giampaolo non abbia messo veti sul conto di una sua eventuale cessione. Il suo nome è stato accostato anche all'Inter nei giorni scorsi, ma la pista non è ancora decollata. Il giocatore può di fatto ricoprire due posizioni, quella di interno e all'occorrenza quella di esterno. Diverse le doti del norvegese, che possiede buona corsa e buon fisico (nei suoi inserimenti ci è scappata anche qualche marcatura). Il quotidiano però non parla dei nerazzurri e spiega come nelle ultime ore un sondaggio per lui l'abbia fatto il Watford di Ranieri.