Mercato Inter, sembrava tutto fatto, da Pedullà la sorpresa più inaspettata

"#Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. #Conte ha dato altre indicazioni e non c’entrano solo le cessioni da fare"

Questo post pubblicato poco fa da Alfredo Pedullà su Twitter segna una inaspettata inversione del mercato nerazzurro. Lo staff di mercato interista ed il talento del Brescia avevano raggiunto l'accordo già da diverse settimane. L'offerta alla società del Presidente Cellino era di 10 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Il Milan si era inserito nelle ultime ore con una proposta che prevede solo il diritto di riscatto aprendo comunque le porte per un derby di mercato che avrebbe infiammato organi di stampa e tifosi. La novità riportata da Pedullà stronca sul nascere questa ipotesi, lasciando trasparire la volontà dell'Inter di inseguire obbiettivi diversi per il centrocampo (Kante?), ben più rassicuranti per Conte nell'ottica del successo da inseguire fin dalla prossima stagione.