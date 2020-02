Mercato Inter, seguito il difensore: vale 30 milioni. Concorrenza elevata

L'Inter sta lavorando in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare e da tempo i nerazzurri stanno seguendo il difensore centrale del Verona Kumbulla. Come riportato da Schira della Gazzetta dello Sport, oggi a Udine, osservatori dell'Inter erano presenti per visionare nuovamente il giocatore. Altra buona prestazione per Kumbulla, col Verona che ha mantenuto inviolata la propria porta.

Kumbulla ha attirato le attazioni di grandi club. In Italia, oltre ai nerazzurri, anche il Napoli è in corsa per il giocatore. All'estero, sono Everton e Borussia Dortmund i due club più interessati a Kumbulla. La richiesta del Verona è di 30 milioni di euro. Cifra importante, ma con l'inserimento di alcuni giocatori, si potrebbe concordare un prezzo inferiore.

Nella prossima sessione estiva, Kumbulla lascerà con molta probabilità il Verona, altra grande plusvalenza del club veneto, che sta disputando un'ottima stagione.