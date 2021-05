Mercato Inter, se parte Hakimi c'è già l'idea per sostituirlo

C'è il rischio di concludersi dopo appena un anno l'avventura di Achraf Hakimi all'Inter. L'esterno marocchino sembra il nome papabile per trasferirsi al Paris Saint-Germain, che verserà nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 60 milioni di euro cash (inizialmente si era parlato di Paredes come possibile contropartita, ma l'Inter non era d'accordo).



Il progetto del club - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è compiere un solo sacrificio illustre, facendo poi cassa con altri giocatori meno centrali nel progetto tecnico, Joao Mario, Vidal e Nainggolan su tutti.



Il nome in pole per sostituire l'ex Dortmund è quello di Alessandro Florenzi: il PSG non eserciterà il riscatto dell'esterno romano, che tornerà dunque in giallorosso. I nerazzurri si erano mossi già tempo fa per lui, e l'interesse - assicura la rosea - resta intatto.