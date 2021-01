Mercato Inter, se parte Eriksen c'è un nome nuovo in mezzo

Secondo quanto riportato da La Stampa, il mercato dell'Inter in entrata potrebbe non essere chiuso. Infatti, secondo il quotidiano, nel caso in cui ci fosse la partenza di Christian Eriksen in questi ultimi giorni di mercato, l'Inter potrebbe andare su un centrocampista.

Il nome nuovo è quello di Lucas Torreira, uruguaiano in forza all'Atletico Madrid di Simeone, che sta trovando poco spazio con la maglia dei colchoneros, pur dovendo sostituire Thomas Partey andato all'Arsenal.

L'operazione, ovviamente, vista la politica di spending review di Suning, avverrebbe in prestito fino alla fine del campionato.