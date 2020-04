Mercato Inter, Sconcerti sicuro: il futuro di Lautaro e Chiesa è tracciato

Prosegue incessante la telenovela in casa Inter per quanto concerne il futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino viene corteggiato dal Barcellona, club che lo ha messo nel mirino da tempo e che farà di tutto per portarlo in Catalogna.

Stando a quanto riferito da Mario Sconcerti all'interno di un suo editoriale per calciomercato.com, El Toro - a prescindere dalla destinazione - lascerà Milano. Una presa di posizione decisa che lascia inevitabilmente perplessi i tifosi interisti.

Discorso diverso invece per Federico Chiesa. Secondo il famoso giornalista, l'esterno della Fiorentina approderà in nerazzurro per la felicità di Antonio Conte che per il classe 1997 stravede.