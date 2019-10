Mercato Inter, scelto il top a centrocampo su cui puntare. Strategia definita

In questo momento la coperta dell'Inter appare corta non solo in attacco, ma anche a centrocampo. Conte ha bisogno di maggiori energie ed alternative in quel reparto, anche se difficilmente il grande colpo arriverà a gennaio.

Gli uomini mercato nerazzurri sono a lavoro per regalare a Conte un top player in quel ruolo, e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la scelta sarebbe ricaduta su Van Deer Beek. Il giocatore dell'Ajax piace da tempo, ed in estate potrebbe arrivare qualora la strategia nerazzurra si concretizzasse.

L'Intenzione è quella di cedere a titolo definitivo tutti i giocatori partiti in estate con la formula del prestito, così da reperire le risorse per lanciare l'assalto all'olandese. Sul piatto ci sono Icardi, Perisic, Nainggolan e Joao Mario. Qualora venissero acquistati a titolo definitivo nelle casse dell'Inter entrerebbe una cifra significativa, la maggior parte della quale verrebbe iscritta a bilancio come plusvalenza.