Mercato Inter, scelto il big da sacrificare in estate: la società ha deciso

Mercato Inter: Stefan de Vrij potrebbe essere il giocatore sacrificato in estate.

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, la società nerazzurra deve fare di necessità virtù per mettere a posto il proprio bilancio che, come oramai è stato più volte detto, ha un passivo di 245,6 milioni di rosso. Ed ecco che proprio per questo motivo le risorse potrebbero venire da alcuni calciatori della rosa e proprio il difensore olandese è il giocatore più indicato a lasciare la rosa nerazzurra la prossima estate, con già qualche estimatore - Antonio Conte su tutti - pronto a farsi avanti per lui.

Proprio per questo, l'Inter, sta già pensando a qualcuno che possa sostituirlo, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno del 2022. Nei giorni scorsi sono stati fatti tanti nomi: dal suo canto Interdipendenza.net ha appurato che c'è grande apprezzamento da parte della società per quanto riguarda il difensore della Lazio, Felipe Luiz che è in trattativa con la società di Claudio Lotito per il rinnovo del contratto, anche se l'accordo è ancora in alto mare a sei mesi dalla scadenza.

Insomma, sembra proprio che la prossima estate ci saranno altri sacrifici per far sì che ci possa essere una rosa competitiva anche per la prossima stagione, con un occhio alla diminuzione del debito. De Vrij è l'indiziato numero uno, dopo che il suo rinnovo è stato messo in stand-by, con la possibilità di fare plusvalenza piena, sia i nerazzurri che Raiola potrebbero essere d'accordo a trovare una nuova sistemazione ad un giocatore che ha dato e da ancora tantissimo alla squadra di Simone Inzaghi.