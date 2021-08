Mercato: Inter scatenata! Offerta per Zapata ma attenzione alla sorpresa

Mercato Inter: si apre (probabilmente) una settimana 'caldissima' per l'attacco nerazzurro. Dopo l'arrivo di Edin Dzeko, i nerazzurri sono alla ricerca del secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi.

"La corsa - spiega il Corriere dello Sport - è ristretta a tre nomi: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. A meno di clamorose sorprese/occasioni negli ultimi giorni di mercato (ai quali in viale della Liberazione non vorrebbero arrivare per chiudere l'affare), Marotta e Ausilio pescheranno in questo terzetto il nome del rinforzo da dare a Inzaghi per difendere lo scudetto". Il quotidiano spiega poi che "Belotti, nuovamente proposto, per ora non scalda". Non solo. Ieri (domenica 15 agosto) l'attaccante è uscito anzitempo nella sfida di Coppa Italia fra Torino e Cremonese. "Per il Gallo un gran dolore, il ghiaccio spray e il ritorno in campo per altri 9 minuti, giusto il tempo per Nicola Rauti per scaldarsi ed entrare. Belotti, infatti, ha dimostrato di non poter proseguire a giocare, anche per non aggravare la situazione della sua caviglia destra. Seguiranno - anticipa toronews.net - tutte le valutazioni del caso da parte dello staff medico granata nelle prossime ore".

Comunque. Il Corriere dello Sport, facendo il punto della situazione, sottolinea come "il problema è che l'Atalanta per far partire Zapata vuole un sostituito e, dopo aver perso Abraham, non sembra vicina a un'alternativa anche se sta valutando sia il brasiliano Cunha sia Belotti. Ieri Zapata non ha giocato l'amichevole contro la Juventus, ma non si tratta di una "diserzione" dettata dal mercato, bensì di un forfait dovuto a una botta subita nell'ultimo allenamento. L'Inter lo valuta 30 milioni, i dirigenti della Dea una decina in più. Ausilio magari ne ha parlato anche ieri, a margine del match contro la Dinamo, al quale ha assistito il ds dell'Atalanta Sartori".