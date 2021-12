Mercato Inter, scambio Sanchez-de Jong? La verità dalla Spagna

Mercato Inter: Alexis Sanchez non è il primo nome per l'attacco del Barcellona.

Nella serata di ieri, il quotidiano sportivo spagnolo Sport, aveva rilanciato l'indiscrezione secondo la quale Inter e Barcellona, in vista del mercato di gennaio, starebbero lavorando ad uno scambio alla pari tra due attaccanti, ovvero, lo stesso Alexis Sanchez e l'olandese Luuk de Jong che sia con Koeman che con l'attuale tecnico catalano, Xavi, non sta trovando molti minuti in campo con la maglia blaugrana. Ecco perchè, per risolvere le rispettive esigenze, le due dirigenze si sarebbero messe al lavoro per questa soluzione che avrebbe accontentato entrambe le parti.

Di fatto, però, oggi, El Mundo Deportivo, ha fatto chiarezza su questa situazione descrivendo lo stato della questione. Infatti, non ci sarebbe nulla per quanto riguarda questo scambio, ma è vero che il Barcellona è interessato a Sanchez per sostituire Aguero, ritiratosi ieri. Ma visto l'alto ingaggio del Niño Maravilla, questa soluzione non è al momento molto calda, perchè la priorità di Xavi e Laporta è quella di arrivare all'attaccante del Manchester City, Ferran Torres, per cui si parla di uno scambio con il giovane Nico Fernandez, gradito a Pep Guardiola.

Dunque, al momento, c'è solo un semplice gradimento, ma nessuna trattativa imminente tra le due società e soprattutto nessuno scambio. Di sicuro, l'Inter, in vista di gennaio, si muoverà per cercare dei tasselli precisi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione e cercherà anche qualche uscita. E il nome di Alexis Sanchez può essere una di queste.