Mercato Inter, scambio 'italiano' per arrivare ad una punta?

L'Inter, come molte altre società di Serie A, sta iniziando a programmare il mercato per la prossima stagione, individuando tutti quei calciatori che potrebbero fare al caso suo.

Uno dei reparti che, in viale della Liberazione, si vogliono maggiormente rafforzare, è quello d'attacco, per fornire delle alternative valide ai soliti Lautaro e Lukaku.

Proprio per questo, Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, potrebbero imbastire uno scambio con la Lazio che prevede 10 milioni più il cartellino di Stefano Sensi per arrivare al Tucu Correa, quest'anno autore di una stagione non proprio esaltante.