Mercato Inter: scambio a sorpresa con il Napoli di Spalletti?

Mercato Inter: saranno tre giorni di 'fuoco' per il club nerazzurro. La società, da una parte, sta lavorando a quattro cessioni mentre dall'altra sta seriamente valutando l'ipotesi di rinforzare la rosa. Infine spunta l'ipotesi di uno scambio a sorpresa con il Napoli.

Andiamo, però, con ordine e iniziamo dal capitolo uscite. Tuttosport in edicola oggi, domenica 29 agosto, fa il punto della situazione. "Lazaro fra Benfica e Borussia Dortmund; Augoume e Salcedo verso il Brest in prestito; Colido in cerca di sistemazione". Il quotidiano torinese sottolinea come i dirigenti siano al lavoro anche per capire se "ci sarà qualche opportunità che permetta di completare la rosa". Federico Masini, nel suo articolo, fa il nome di Nandez. La situazione del centrocampista del Cagliari è molto chiara e l'abbiamo riportata qui: il giocatore spinge ancora per trasferirsi all'Inter. Ma non potrà tornare nel mirino se prima non uscirà almeno un centrocampista dall'organico. Tant'è vero che, oggi, Tuttosport sottolinea come l'operazione sia "quasi impossibile".

Passiamo ora al capitolo attacco. Nell'esclusiva di ieri, vi abbiamo raccontato di un vertice, dopo la vittoria di Verona, fra Simone Inzaghi e la società. Nomi ne sono stati fatti, in particolare uno. Quale? Quello di Borja Mayoral, terzo nelle gerarchie di José Mourinho dopo Abraham e Shomurodov. Lo spagnolo potrebbe cambiare aria, ma l’affare appare complicato. Motivo? Una questione di tempo - il calciomercato chiuderà i battenti martedì - e perché bisognerà trattare con due interlocutori. Prima con la Roma e poi con il Real Madrid, che detiene il cartellino dell’attaccante. Al momento Marotta, assicurano le fonti di InterDipendenza, ha raccolto informazioni sull'attaccante.

Infine l'ipotesi di uno scambio a sorpresa con il Napoli. La notizia viene riportata da Cittaceleste.it: "Il Napoli potrebbe proporre all'Inter uno scambio di cartellini fra Vecino e Petagna. Una pista nuova, che potrebbe portare utili ad entrambe le compagini".