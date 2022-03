Mercato Inter, Scamacca e Frattesi a Milano? Trovata la contropartita

Mercato Inter, trovata la contropartita per Scamacca e Frattesi.

I due giovani del Sassuolo, in questa stagione, stanno mostrando tutto il loro valore a suon di gol e di grandi prestazioni sul campo che hanno fatto in modo di attirare le attenzioni di tanti grandi club italiani ed europei. Tra questi, come ammesso dallo stesso dirigente della società neroverde Giovanni Carnevali, anche l'Inter che sembra essersi mossa per prima sui giocatori e vorrebbe portarli a Milano in vista della prossima stagione per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la valutazione dei due gioielli nostrani va oltre i 65 milioni di euro ed è per questo che Inter e Sassuolo stanno cercando di trovare una quadra, magari inserendo un paio di contropartite tecniche per abbassare la parte cash richiesta. E da viale della Liberazione pare abbiano trovato la soluzione adatta, con il nome di Andrea Pinamonti pronto ad essere inserito nella trattativa e che interessa molto al Sassuolo vista la grande stagione che sta disputando.

Vedremo se i nerazzurri riusciranno a portare a casa la coppia di giovani italiani. Ma di sicuro Beppe Marotta e Piero Ausilio ci stanno provando molto seriamente e vogliono inserirli nella rosa interista, aumentando anche il blocco italiano. Se riparlerà in estate, ma la trattativa è impostata e gli obbiettivi sono chiari. L'Inter vuole Scamacca e Frattesi ed è pronta ad offrire Pinamonti per diminuire la base monetaria. Due talenti pronti in rampa di lancio verso un grande club che potrebbe essere l'Inter.