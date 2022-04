Mercato Inter, Satriano in partenza? Due big pronte all'assalto

Mercato Inter, Martin Satriano potrebbe partire questa estate.

L'attaccante uruguayano, dopo una prima parte di stagione in prima squadra, è stato mandato a giocare in prestito in Francia, al Brest, dove il ragazzo classe 2001 sta riuscendo a trovare grande continuità in campo e anche la soddisfazione del gol, grazie alle cinque reti e ad un assist in questa stagione. Un bottino niente male, se si considera che il ragazzo ha giocato solo metà stagione in Ligue 1 ed è alla sua prima vera esperienza nel calcio europeo dei grandi, ragion per cui l'Inter è molto soddisfatta di lui.

Ma le vie del mercato sono infinite e, visto il rendimento in campo, il ragazzo sta attirando a se tanti occhi di tantissime società, soprattutto provenienti dalla Premier League. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano britanno The Mirror, l'attaccante di proprietà della società nerazzurra sarebbe nel mirino del Tottenham e del Chelsea che in estate potrebbero presentare un'offerta interessante in viale della Liberazione. Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero cedere, dal momento che i nerazzurri dovranno fare un mercato in attivo quest'estate.

Vedremo se davvero Satriano partirà in estate. Di sicuro sarebbe un peccato far partire un giovane talento di questa portata, ma al momento le esigenze di bilancio dicono altro e la dirigenza, a malincuore, lo sa benissimo soprattutto se vorrà provare a cedere meno giocatori importanti possibile. Satriano, intanto, incanta in Francia e convince tutti del suo valore, un ragazzo che dopo l'esperienza in Primavera sta facendo vedere di cosa è capace e dall'esterno stanno già iniziando ad accorgersene bene.