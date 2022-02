Mercato Inter, Sarri fuorioso con Tare per il mancato arrivo di un nerazzurro

Mercato Inter, il primo obiettivo di Sarri, a gennaio, era Andrea Pinamonti.

Il giovane attaccante in forza all'Empoli, ma di proprietà dell'Inter, in questa stagione si sta dimostrando essere un fattore per la propria squadra, segnando anche 7 gol in campionato, un record personale per lui. Proprio queste prestazioni lo stanno facendo tornare alla ribalta e alcune squadra avrebbero già messo gli occhi su di lui, addirittura all'interno della finestra di mercato di gennaio, quando c'era soprattutto una squadra che avrebbe voluto anticipare il colpo.

Si tratta, come anticipato, della Lazio e del suo allenatore, Maurizio Sarri, il quale stravede per il giovane centravanti classe 1999, volendone fare un attaccante non solo per presente, magari crescendo alle spalle di un totem biancoceleste come Ciro Immobile, ma rendendolo l'attaccante del futuro della squadra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano all'interno del suo 'The Here We Go Podcast', proprio l'ex allenatore della Juventus sarebbe infuriato con la propria dirigenza per non aver portato nella capitale il giovane attaccante.

L'umore di Sarri, come visto anche oggi in conferenza, non è dei migliori. Vedremo se a Giugno, Claudio Lotito e Igli Tare gli regaleranno quanto richiesto. Intanto l'Inter guarda molto interessata in vista dell'estate, dal momento che Pinamonti non rientra nei piani tecnici di Simone Inzaghi e visto che, dato il suo andamento, potrebbe portare in dote un bel gruzzoletto da reinvestire su qualcuno molto più funzionale al gioco nerazzurro. Una finestra è appena finita, ma già si programma per la prossima. E Pinamonti potrebbe esserne protagonista.