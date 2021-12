Mercato Inter, saranno nerazzurri? Da Kostic a Sarr: tutte le idee straniere

Mercato Inter, i nerazzurri sono già al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi per il futuro. Nel mirino di Beppe Marotta non ci sarebbero solo gli italiani Raspadori, Scamacca e Frattesi ma anche diversi giocatori stranieri. I nerazzurri, come sottolineato più volte, non possono permettersi al momento grandi investimenti e sarebbero a caccia di occasioni low-cost o prestiti.

Uno dei nomi in cima alla lista sarebbe sempre quello di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, considerato il sostituto ideale in caso di addio a fine stagione di Ivan Perisic. Il serbo è in scadenza di contratto con il club tedesco nel 2023 ma avrebbe già comunicato alla società la sua volontà di andare via e potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo. L'Inter pensa a lui per la prossima stagione ma non è da escludere che possa arrivare già a gennaio.

Nella prossima sessione di mercato, invece, potrebbero arrivare un rinforzo in difesa e uno in attacco, molto dipenderà da Aleksandar Kolarov ed Alexis Sanchez. Il serbo, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura rescindere anticipatamente il contratto e al suo posto potrebbe arrivare Malang Sarr dal Chelsea. Il francese, vicino ai nerazzurri anche l'anno scorso, sta trovando pochissimo spazio con i blues e potrebbe andare via in prestito. Attenzione alla situazione di Alexis Sanchez, che dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato pochissimo sta trovando continuità nelle ultime partite. Il cileno è finito nel mirino del Barcellona per gennaio e nel caso in cui l'affare dovesse concretizzarsi i nerazzurri sarebbero obbligati ad acquistare un nuovo attaccante. Simone Inzaghi vorrebbe una prima punta pura con caratteristiche tecniche simili a quelle di Edin Dzeko e non è da escludere un ritorno di fiamma per Luka Jovic, sempre più ai margini del Real Madrid. L'ex Eintracht potrebbe essere ceduto in prestito ma l'unico problema resta il suo pesante ingaggio.