Mercato Inter: sarà mercato giovane, con un'eccezione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prossimo mercato dell'Inter sarà improntato sull'acquisto di calciatori giovani che possano abbassare il monte ingaggi della squadra.

L'unica eccezione verrà fatta per l'attacco, dove Antonio Conte potrebbe essere accontentato con l'acquisto del centravanti della Roma, Edin Dzeko, in rotta con l'ambiente.

Dopo due anni da una trattativa che non è andata a buon fine, forse, questa estate, potrebbe essere quella giusta per vedere il bosniaco in nerazzurro.