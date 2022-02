Mercato Inter, sarà l'estate di Pinamonti: tutte le opzioni in campo

Mercato Inter, Andrea Pinamonti sarà uno degli uomini più ricercati in estate.

L'attaccante in forza all'Empoli, ma di proprietà della società nerazzurra, in questa stagione sta trovando una maggior continuità sia in campo, ma soprattutto sotto porta, dati i nove gol segnati fino a questo momento. Una sfida a distanza con il coetaneo del Sassuolo, Gianluca Scamacca, anche lui con lo stesso score di reti in Serie A in questo momento. Ma, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l'Inter non dovrebbe puntare su di lui per il futuro, andando alla ricerca, invece, del bomber in forza al Sassuolo.

Un interesse, quello per Scamacca, che parte dalla scorsa estate e che nella prossima potrebbe davvero concretizzarsi in maniera definitiva, magari inserendo proprio l'arciere di Cles come parziale contropartita tecnica. Infatti, le due società fanno due valutazioni differenti dei due giocatori: il Sassuolo chiede 40 milioni per il suo attaccante, mentre l'Inter, per Pinamonti, ne chiede circa la metà. Vedremo se la società emiliana accetterà il canterano nerazzurro come contropartita tecnica, soprattutto visto che Carnevali ha già messo le mani su Luca Moro ed effettuerà un ulteriore tentativo per Lorenzo Lucca sfumato a gennaio.

Se non dovesse essere Sassuolo, le offerte non mancheranno affatto, per un attaccante che sta trovando la sua definitiva consacrazione in campo e per cui, la prossima, potrebbe essere l'estate di mercato che potrebbe portarlo al grande salto definitivo e fargli fare quello step ulteriore che serve per crescere ancora. Un giocatore apprezzato da tanti, soprattutto dal suo attuale allenatore, ma anche da Roberto Mancini. Adesso bisogna pensare a concludere al meglio la stagione, poi si valuteranno tutte le offerte in gioco.