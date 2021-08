Mercato Inter - Sanchez, primi interessamenti? La volontà del cileno

Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter si ritrova in attacco con Andrea Pinamonti, che sta trattando il trasferimento all'Empoli, Martin Satriano, che ha stupito nel pre-season a suon di gol nelle amichevoli in cui Simone Inzaghi lo ha impiegato in campo, Lautaro Martinez, che dovrebbe rimanere all'Inter e che è squalificato per la prima giornata di campionato del 21 agosto contro il Genoa, e il cileno Alexis Sanchez, infortunatosi durante il ritiro.

E proprio l'attaccante cileno rappresenta un problema per l'Inter a causa del suo ingaggio elevato e a causa del suo contratto che scade nel giugno del 2023. Non solo, ma c'è anche una condizione fisica che non gli consente di essere continuo nelle sue prestazioni. Ecco che la società nerazzurra lo avrebbe messo nella lista partenti in questa estate, ma di offerte concrete nemmeno l'ombra fino ad ora.

Secondo quanto riportato da parte del sito di Calciomercato.com, però, iniziano ad esserci gli interessi di alcune società degli Stati Uniti, soprattutto dell'Inter Miami e dell'Atlanta United che vorrebberlo averlo con sè. Il giocatore, dal canto suo, è orientato a rifiutare le offerte perchè vuole giocarsi le sue carte con Simone Inzaghi anche nella prossima stagione. Vedremo se, in questi ultimi 20 giorni di calciomercato qualcosa si sbloccherà a tal proposito.