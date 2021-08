Mercato Inter, Sanchez non convince: cambia la priorità in attacco

L’Inter è al lavoro sul mercato per regalare un nuovo attaccante a Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo. Dopo aver acquistato Edin Dzeko, i nerazzurri sembravano alla ricerca di un altro profilo con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset avrebbero cambiato idea a causa delle condizioni di Alexis Sanchez.

Il cileno è attualmente fermo ai box per un problema al polpaccio e le sue condizioni non convincerebbero più i nerazzurri che avrebbero deciso di puntare su un attaccante più di fantasia per sostituirlo. Il principale candidato sarebbe Joaquin Correa, ma prima bisognerà fare i conti con Claudio Lotito.

Il patron del club biancoceleste vorrebbe incassare circa 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri che avrebbero già scelto la strategia per abbassare il prezzo. L’intenzione di Beppe Marotta, riporta Sport Mediaset, sarebbe quella di aspettare gli ultimi giorni di mercato per tentare l’assalto deciso e costringere la Lazio a diminuire la richiesta. Il giocatore, intanto, avrebbe già l’intesa con l’Inter e sarebbe soltanto in attesa di un accordo tra i club. Nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto, i nerazzurri avrebbero individuato in Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach l’alternativa all’attaccante argentino.