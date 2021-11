Mercato Inter, Sanchez in partenza: sfida a due per sostituirlo

Mercato Inter: se parte Sanchez, ballottaggio tra Jovic e Raspadori per sostituirlo.

Come oramai sappiamo, l’attaccante cileno è in uscita dalla squadra nerazzurra e pare che ci possano essere gli interessi di due grandi squadre spagnole, secondo quanto riportato dal Cile, come l’Atletico Madrid e come il Barcellona – leggi qui la notizia su questi interessamenti. L’Inter, dal canto suo, non si opporrebbe ad una partenza dell’attaccante cileno ed è per questo che sta prendendo in considerazione alcuni nomi per sostituirlo.

Per il mercato di gennaio, infatti, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, due sono i giocatori che interessano maggiormente la dirigenza di viale della Liberazione: il primo è quello di Giacomo Raspadori, vero e proprio pupillo di Beppe Marotta che già da tempo lo ha segnato nel suo taccuino e già la scorsa estate avrebbe voluto portarlo alla corte di Simone Inzaghi – leggi qui le ultime su questo interessamento -, l’altro, invece, è quello di Luka Jovic che vuole lasciare il Real Madrid, visto il poco impiego che gli è stato dato da parte di Carlo Ancelotti, soprattutto dopo la partita di campionato contro l'Elche in cui il tecnico lo ha fatto scaldare per tutto il secondo tempo senza, poi, farlo entrare in campo.

Vedremo se tutto riuscirà a combaciare e se ci potranno essere delle trattative concrete. Quello che è certo è che l’Inter sembra essere molto attenta sul mercato e molto attiva per cercare di cogliere tutte le occasioni per migliorare la rosa. Occasioni che potrebbero portare il nome di Giacomo Raspadori e di Luka Jovic in vista del mercato di gennaio.