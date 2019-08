(Mercato Inter) Sanchez: il Telegraph rivela i dubbi dello United

Sono ore caldissime per il trasferimento di Alexis Sanchez in nerazzurro. I vertici della società sono stati in riunione per l’intero pomeriggio alla Pinetina in attesa dell’ ok definitivo da oltre Manica che però non è arrivato. Sky Sport riporta che dirigenti nerazzurri si sono da poco trasferiti in sede ma ormai pare difficile che la serata porti la conclusione dell’affare.

Anche perché, come rivela il sito inglese del Telegraph, nelle ultime ore a Manchester sembrano essere affiorati molti dubbi relativi alla possibilità di trovarsi con un attacco “corto” dopo aver già ceduto Lukaku. Anche sul valore del prestito e sulle quote di ripartizione dell’ingaggio sembrano nascere delle difficoltà. Sul primo punto, nonostante l’accordo sul prestito, gli inglesi vorrebbero una indennità di 2-3 milioni a fronte della partecipazione alle spese per l’ingaggio di Sanchez, per le quali i Red Devils chiedono all’Inter di farsi carico di una fetta maggiore della spesa.

Nonostante il permanere di un clima di sostanziale fiducia, è evidente che il prolungarsi dei tempi è l’ipotesi che in casa nerazzurra si sperava di evitare, così da permettere al cileno di arrivare a Milano, sottoporsi alle visite mediche di rito e mettersi immediatamente agli ordini di mister Conte.