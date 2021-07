Mercato Inter, Sanchez e Vidal messi in lista partenti

La situazione economica attuale dell'Inter ha fatto sì che la proprietà abbia dato come diktat quello di abbassare il monte ingaggi della squadra al fine di avere un bilancio più sano. Ecco perchè i dirigenti si stanno occupando delle uscite in questi giorni e lo faranno anche successivamente, quando arriveranno alcuni calciatori dopo gli impegni con le nazionali.

I due casi a cui si fa riferimento sono quelli di Alexis Sanchez e Arturo Vidal che, stando a quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, sono due giocatori che l'Inter ha messo nella lista dei partenti e per motivi differenti. Oltre alla questione ingaggio - Sanchez prende 7 milioni di euro, Vidal 6,5 -, infatti, la dirigenza nerazzurra sarebbe infuriata con il numero 7 visto che ha deciso di andare in nazionale in condizioni fisiche precarie, mentre, per quanto riguarda Vidal, i motivi sarebbero di natura tecnica, visto che non si è rivelato il calciatore ammirato in passato.

Ma al momento nessuna offerta ufficiale per i due giocatori, solo un timido sondaggio da parte del Flamengo per Vidal. Ancora una volta, sul fronte uscite, si preannuncia un'estate bollente per la dirigenza nerazzurra che dovrà fare gli straordinari. Ma questa volta non si potrà fallire e tutte le uscite dovranno essere fatte.