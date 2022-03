Mercato Inter, Sanchez andrà via? L'opinione di Di Marzio

Mercato Inter, Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato nerazzurro.

Il giornalista di Sky Sport, in diretta dagli studi dell'emittente, ha parlato delle strategie di mercato estive della società nerazzurra per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ed uno dei temi più caldi è quello della permanenza o meno di Alexis Sanchez in nerazzurro anche l'anno prossimo, viste le prestazioni alternate, culminate con la sciocca espulsione di ieri nel momento decisivo della partita. Per Di Marzio, infatti, è ancora presto per dare giudizi definitivi sul giocatore, soprattutto perchè anche i nerazzurri sono coscienti che non sia più quello visto all'Arsenal, ma che può dare un serio contributo alla causa.

Semmai la società nerazzurra dovesse fare degli investimenti, la zona di campo prediletta è quella della difesa, dove le alternative non sono al livello dei titolari, cosa che, a centrocampo, c'è, grazie alle presenze di giocatori come Arturo Vidal, Matias Vecino - anche se andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno - e Roberto Gagliardini che è anche stato nel giro della Nazionale. Insomma, El Nino Maravilla ha ancora delle carte da potersi giocare ed ecco perchè nessuna porta è chiusa a priori.

Vedremo cosa accadrà a giugno, ma quello che ha detto Di Marzio fa capire come in viale della Liberazione abbiano le idee molto chiare sul da farsi e che stanno iniziando a programmare fin da questo momento. Ci saranno delle partenze, ma la società vuole rinforzare ulteriormente un organico che vuole migliorarsi in Italia, ma anche in Europa, dove ha dimostrato di poter dare fastidio alle big, come accaduto nella partita di ieri contro il Liverpool di Jurgen Klopp.