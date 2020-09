Mercato Inter, Salcedo andrà in prestito: vicino il ritorno all’Hellas Verona

L’Inter deve necessariamente sfoltire la rosa e la dirigenza è al lavoro sul fronte uscite per cercare di piazzare gli esuberi presenti in rosa. Tra questi ci sarebbe anche il classe 2001 Eddie Salcedo.

L’italo-colombiano, la scorsa stagione in prestito all’Hellas Verona, è stato momentaneamente aggregato alla prima squadra con la quale ha svolto la preparazione per il prossimo anno. In questo precampionato ha giocato nell’amichevole contro il Lugano e nella partitella di allenamento contro la Carrarese, riuscendo anche a segnare un gol.

L’Inter avrebbe intenzione di mandarlo ancora in prestito in modo da completare il suo percorso di crescita e giocare con continuità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eddie Salcedo sarebbe vicinissimo al ritorno al Verona. Ivan Juric, tecnico dell’Hellas, starebbe spingendo per un suo ritorno e Il club scaligero sarebbe pronto ad accontentarlo. I due club starebbero trattando un nuovo prestito secco per una stagione ed entro i prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.