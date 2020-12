Mercato Inter, Rummenigge conferma l’addio di Alaba. Marotta tenta il colpo

L’Inter lavora già sul mercato per la prossima stagione e starebbe monitorando con attenzione diversi giocatori. Beppe Marotta, infatti, è sempre molto attento al mercato dei parametri zero e già a gennaio potrebbe piazzare un colpo importante.

Il sogno è sempre David Alaba, accostato ai nerazzurri anche la scorsa estate. L’austriaco è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e non avrebbe intenzione di rinnovare. La conferma è arrivata direttamente da Karl-Heinz Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco, ai microfoni di Kicker: "Dal 1° gennaio David Alaba sarà libero di accordarsi con chi vuole. Abbiamo fatto di tutto per raggiungere un accordo con Alaba, volevamo una risposta entro ottobre e non ce l'ha data. Non so se riprenderemo a trattare”.

Come riporta il quotidiano tedesco, ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce dell’austriaco pronta a fare un tentativo. Non sarà facile per Marotta portarlo all'Inter, dato che il giocatore sarebbe anche nel mirino di diversi top club, tra cui: Real Madrid, Manchester City e Juventus. Nelle ultime stagioni i nerazzurri hanno acquistato a zero giocatori dal calibro di Stefan De Vrij e Diego Godin, non è escluso che possano ripetersi.