Mercato Inter, rottura tra Lampard e Kante. Si riapre la pista per gennaio?

N’Golo Kante è sempre il nome in cima alla lista di Antonio Conte per il centrocampo. La dirigenza nerazzurra durante la passata finestra di mercato avrebbe provato ad accontentare il tecnico salentino ma l'affare non si è concretizzato a causa della richiesta da 60 milioni di euro fatta dal Chelsea.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’affare potrebbe essere rimandato a gennaio. Il rapporto tra N’Golo Kante e Frank Lampard sarebbe diventato molto teso. Il centrocampista non avrebbe gradito la decisione di Frank Lampard di non concedergli un giorno libero per andare al matrimonio di un amico. Il futuro del centrocampista francese, al momento, sembrerebbe sempre più lontano dal Chelsea.

L’Inter sarebbe pronta a fare un altro tentativo nella finestra di mercato invernale, ma bisognerà necessariamente cedere almeno un giocatore importante per finanziare il colpo. Attenzione anche al Real Madrid, che potrebbe tentare l’assalto. I blancos non hanno fatto nessun acquisto importante in questa stagione e Zinedine Zidane è da sempre un grandissimo estimatore del centrocampista.