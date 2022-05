Mercato Inter, Romano fa il punto sull’affare Dybala e svela una cessione

Mercato Inter, nerazzurri già al lavoro per pianificare la prossima stagione.

L’esperto Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle mosse nerazzurre nel corso di ‘The Here We Go Podcast’ partendo da Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione e negli ultimi giorni si era parlato di un accordo con Beppe Marotta. Il giornalista ha ribadito che al momento non sarebbe ancora stata raggiunta l’intesa ma che l’Inter sarebbe seriamente interessata. Non ci sarebbe neanche nessuna offerta del Borussia Dortmund, che non sembra neanche essere un’ipotesi probabile. Dybala al momento starebbe valutando diversi opzioni e tra queste ci sarebbe anche quella nerazzurra.

Il giornalista ha poi parlato di Andrea Pinamonti, che si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione con l’Empoli. Il classe 99 tornerà all’Inter a fine stagione ma non per restarci. Come riferito dal giornalista, sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club sia italiani che esteri e al momento la sensazione è che possa essere ceduto a titolo definitivo in modo da far monetizzare i nerazzurri.

Infine anche conferme sull’ottimismo per il rinnovo di Perisic. La priorità del croato sarebbe quella di restare all’Inter ma tra le parti ci sarebbe ancora distanza per l’ingaggio. A fine maggio ci sarà l’incontro tra il suo agente e la dirigenza nerazzurra.