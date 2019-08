Mercato Inter - Romano conferma: "Ultimi dettagli e sarà tutto definito"

Dalbert-Biraghi: ci siamo. Questa la notizia lanciata da Fabrizio Romano, che tramite un tweet dichiara ormai in dirittura d'arrivo lo switch tra la Fiorentina e l'Inter.



L'operazione sarebbe in prestito secco, con i due terzini pronti a fare il percorso inverso. Ecco quanto dichiarato dal giornalista di Sky Sport nel corso della giornata odierna:



"Dalbert alla Fiorentina e Biraghi all'Inter: ci siamo. Ultimi dettagli e sarà tutto fatto". Ore caldissime per lo scambio tra gigliati e nerazzurri che, stando alle indiscrezioni del cronista di mercato, sarebbero ormai decisive per limare il tutto.