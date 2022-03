Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo: Marotta sul pupillo dell'Empoli

Mercato Inter: i Campioni d'Italia vogliono rinforzarsi ulteriormente.

Simone Inzaghi al suo primo anno sulla panchina dell'Inter sta facendo ottime cose. Nonostante un mese di febbraio complicato, ha già portato a casa un trofeo (la Supercoppa italiana) ed è arrivato agli ottavi di Champions League, uscendo a testa alta contro il Liverpool. La società però ovviamente vuole di più. Vuole aprire un ciclo vincente e per farlo c'è bisogno di rinforzare la rosa nerazzurra. Marotta e Ausilio stanno già pensando ai movimenti di mercato in vista della prossima stagione oltre ai rinnovi (i dettagli su Handanovic). Gli obiettivi principali sono Scamacca e Frattesi. Ma non solo. Infatti l'Inter è pronta ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Probabilmente in due lasceranno l'Inter, ovvero Vidal e Vecino che non verranno confermati e partiranno a parametro zero a fine stagione. Potrebbe rientrare alla base Sensi anche se il suo futuro è tutto da scrivere ed occhio a Gagliardini. In entrata però oltre al centrocampista del Sassuolo, c'è nel mirino il pupillo dell'Empoli Kristjan Asllani. Il centrocampista si sta mettendo in mostra tra i tanti giovani di prospettiva dell’Empoli. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista piace tanto a Marotta ed Inzaghi. Dopo l'addio di Ricci ad Empoli, si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni. Il classe 2002 è uno degli obiettivi nerazzurri che permetterebbe alla società di ringiovanire il centrocampo.

Intanto occhi puntati sul match di domani contro il Torino. Sfida fondamentale dove servirà una vittoria all'Inter, anche senza giocatori importanti come Brozovic e De Vrij (qui tutti i dettagli).