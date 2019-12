Mercato Inter - Ritorno di fiamma su un obiettivo. Contatti riallacciati

L'Inter sembrerebbe alla ricerca di un vice-Lukaku in vista della seconda metà di stagione: i nerazzurri mantengono viva la pista Giroud, dopo che il francese ha espresso il desiderio di voler passare in un'altra squadra.



Non solo l'esubero del Chelsea sul taccuino di Marotta: secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Calciomercato.com" Andrea Petagna sarebbe tornato di nuovo in orbita nerazzurra.



I contatti con la Spal, stando sempre a quanto riferito dal noto portale di trasferimenti, sarebbero stati riallacciati. I ferraresi al momento non lascerebbero partire il calciatore, anche se i dialoghi tra le due dirigenze continuano in vista di gennaio.