Mercato Inter, ritorno di fiamma per un pupillo di Inzaghi: la situazione

Mercato Inter, ritorno di fiamma Francesco Acerbi della Lazio.

Il giocatore della Nazionale è da tempo in rotta con la squadra biancoceleste, soprattutto con l'ambiente dal momento che i tifosi chiedono a gran voce la sua cessione nella prossima estate. Proprio per questo, il direttore sportivo della società biancoceleste, Igli Tare, è corso ai ripari trovando l'accordo con il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, ma per poterlo tesserare a parametro zero, bisogna liberare spazio a bilancio proprio con la cessione dell'attuale difensore che ha un ingaggio molto elevato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Il Messaggero, Acerbi starebbe iniziando a guardarsi attorno per capire quali società possano essere interessate a lui ed il suo desiderio è quello di aspettare la chiamata dell'Inter e del suo vecchio allenatore, Simone Inzaghi, che lo stima molto. Ma su di lui c'è già l'interesse da parte di un'altra squadra italiana, ovvero la Juventus di Max Allegri che per averlo vorrebbe offrire in cambio il difensore Daniele Rugani, vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri.

Vedremo come si svilupperanno le cose, ma di sicuro Acerbi andrà via da Roma per trovare un'altra sistemazione. L'Inter guarda, soprattutto se dovessero andar via Stefan de Vrij ed Andrea Ranocchia, per cui rimarrebbe la casella del difensore centrale vuota. Ma Juventus vuole bloccare il giocare ed ha carte importanti da poter giocare. E' ancora presto per parlare di mercato in maniera concreta, ma le società stanno già programmando il prossimo futuro e vogliono costruire rose competitive per la prossima stagione, per raggiungere traguardi importanti.