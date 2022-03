Mercato Inter, ritorno di fiamma per un difensore? Marotta ci pensa

Mercato Inter, i nerazzurri non mollano la pista Ginter.

Il difensore tedesco, di proprietà del Borussia Monchengladbach, è in scadenza di contratto con la squadra tedesca il prossimo 30 giugno e ha già da tempo comunicato alla dirigenza della squadra che non ha intenzione di rinnovare il proprio rapporto, ma di provare una nuova esperienza professionale. Negli scorsi mesi, su di lui, si sono rincorse tantissime voci in merito ad un interesse da parte dell'Inter, voci poi soppiantate dall'interesse del Bayern Monaco, molto vicino al giocatore.

Ma la Gazzetta dello Sport, ha raccolto quest'oggi un'importante indiscrezione che riguarda proprio il tedesco, perchè a quanto pare la trattativa tra il giocatore e la squadra bavarese non sembra essere ancora chiusa ed, anzi, sembra aver ricevuto una battuta d'arresto, ragione per cui l'Inter sarebbe ancora in corsa per poterlo tesserare a parametro zero la prossima estate, anche alla luce di una recente intervista del difensore alla Bild in cui ha dichiarato di volersi prendere ancora tre o quattro settimane per riuscire a prendere una decisione definitiva sulla sua prossima destinazione.

Vedremo cosa deciderà Ginter, con l'Inter che ha tutta l'intenzione di non mollare un centimetro per portarlo a Milano, anche se in tal senso, l'obiettivo numero uno per il reparto difensivo è sempre Gleison Bremer, anche se, pure in questo caso, la concorrenza sia italiana che estera - con Milan, Juventus, Tottenham, Liverpool e lo stesso Bayern Monaco molto interessate - è molto folta e agguerrita, con alcune di queste società che possono offrire sia al Torino che al giocatore molti più soldi dell'Inter.