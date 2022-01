Mercato Inter, ritorno di fiamma per un difensore del PSG

Mercato Inter, i nerazzurri monitorano da vicino il difensore del PSG, Thilo Kherer.

Il centrale tedesco, in questa stagione, non sta avendo la stessa continuità di quelle passate e avrebbe deciso di cambiare aria in vista dell'estate. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, l'Inter vorrebbe approfittarne e vorrebbe entrare in scena per portare a Milano uno dei pallini di lungo corso del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio. Per il giocatore tedesco classe 1996, Leonardo chiede una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro che, al momento, sembrano troppi per le casse interista.

Per questo, sempre secondo Libero, in viale della Liberazione non si molla per nulla la pista che porta ad un altro tedesco, ovvero Matthias Ginter che andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e che ha già comunicato che non prolungherà il suo rapporto con la società. Su Ginter, però, non manca la concorrenza di squadre del calibro di Barcellona e Bayern Monaco, anche se la società nerazzurra, almeno per il momento, sembra avere argomenti più convincenti rispetto alle rivali.

Vedremo se Piero Ausilio e Beppe Marotta affonderanno il colpo per Kherer oppure se la richiesta di informazioni resterà tale. Di sicuro la società nerazzurra sta programmando il prossimo futuro per consegnare a Simone Inzaghi, anche nella prossima stagione, una rosa che possa essere competitiva ai massimi livelli in Italia e possa fare bene anche in Europa. Il mercato di gennaio è appena iniziato, ma gli occhi dell'Inter sono già a giugno, quando bisognerà sostituire alcune pedine. Il futuro, per i nerazzurri, è adesso.