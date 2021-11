Mercato Inter, ritorno di fiamma per un centrocampista

Mercato Inter: i nerazzurri insistono per arrivare a Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguayano, che dal suo arrivo in Italia al Cagliari ha fatto molto bene ed è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A, è uno degli oggetti del desiderio per quanto riguarda i nerazzurri che, già dalla scorsa estate, hanno provato a portarlo a Milano, ma senza successo, a causa delle richieste elevatissime da parte del presidente della società sarda, Tommaso Giulini, fermo nel pretendere la clausola risolutoria da 36 milioni di euro sul suo contratto.

Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe cambiare nell’imminente finestra di mercato di gennaio, quando, soprattutto dopo le polemiche tra Nandez e il Cagliari di questa estate, la società sarda potrebbe decidere di lasciarlo andare. Infatti, secondo il quotidiano sportivo romano Giulini potrebbe ammorbidire la propria posizione e fare una valutazione più bassa rispetto alla clausola, anche se non troppo.

Dal canto suo l’Inter deve stare molto attenta alla concorrenza per il giocatore, visto che anche il Napoli e la Roma sono alla ricerca di un calciatore di un certo tipo e con certe caratteristiche. Per questo, da viale della Liberazione, ci si continua a guardare intorno e si pensa a delle alternative, come quella di Gonzalo Villar della Roma, messo ai margini della rosa giallorossa da parte di Josè Mourinho – leggi qui le ultime sul giocatore spagnolo -, ma anche Antonin Barak del Verona, che sta facendo molto bene anche questa stagione – ecco le ultime novità sul centrocampista.