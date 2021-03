Mercato Inter, ritorno di fiamma per un centravanti?

Secondo quanto riportato da Marco Conterio, giornalista di TMW, l'Inter avrebbe avuto un ritorno di fiamma per un attaccante a lungo cercato nelle scorse sessioni di mercato.

Si parla di Olivier Giroud. Il centravanti francese, in forza al Chelsea, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scade il 30 giugno 2021, per questo sta attirando l'interesse delle grandi squadre anche di Serie A.

Oltre ai nerazzurri, infatti, la punta interesserebbe molto anche a Juventus, Milan e Roma, in cerca di affidabilità in quel ruolo.