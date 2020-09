Mercato Inter, ritorno di fiamma per Marcos Alonso. Ma deve uscire Dalbert

Le fasce sono fondamentali nell'idea di calcio e nel modulo di Antonio Conte. A destra è stato acquistato Hakimi, ci sono Candreva (che sembra, però, in uscita) e D'Ambrosio. A sinistra, con il ritorno di Biraghi alla Fiorentina, è presente il solo Ashley Young. O meglio c'è anche Dalbert, rientrato a sua volta dal prestito alla Viola, ma non farà sicuramente parte del progetto nerazzurro.

E' vero che è stato acquistato Kolarov, però per il serbo l'idea è quella di un impiego come terzo di sinistra. Ovvio che all'occorrenza, l'ex Roma verrà impiegato anche da laterale mancino a tutta fascia. L'Inter quindi è alla ricerca di un altro elemento in quel ruolo. I nomi sono sempre quelli: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Dopo un iniziale preferenza per lo spagnolo, l'Inter sembrava aver virato definitivamente sul nazionale azzurro.

Ora però, in cima alla lista, sembra essere tornato l'ex Fiorentina. Il Chelsea, dopo l'acquisto di Chilwell dal Leicester, ha bisogno di sfoltire il numero di giocatori in quel ruolo e Alonso sembra il prescelto per fare cassa e liberare la casella. Il problema è che anche l'Inter deve liberare la casella a sinistra, avendo in rosa ancora Asamoah e Dalbert. Difficile per entrambi trovare squadra. Il ghanese ha un ingaggio molto alto, su di lui hanno fatto dei sondaggi Galatasaray e Fenerbahce. Per Dalbert invece c'è stato qualche interessamento dalla Premier, ma nulla di concreto.

Il diktat è sempre il solito: vendere per comprare. Da precisare che non è solo un diktat dell'Inter, ma di tutti i club nel mercato dell'era Covid.