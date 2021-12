Mercato Inter, ritorno di fiamma per Luis Alberto? Facciamo chiarezza

Mercato Inter, nelle ultime ore il nome di Luis Alberto è tornato ad essere accostato ai nerazzurri.

Il futuro dello spagnolo sembra essere destinato ad essere lontano dalla Lazio. La scintilla con Maurizio Sarri non è scattata e l’ex Liverpool sta vivendo una stagione abbastanza complicata. Finora ha collezionato ben 22 presenze tra campionato e Champions League ma è stato spesso escluso dall’11 da titolare. Il giocatore resta al centro del progetto laziale ma le sue caratteristiche tecniche non sembrano essere adatte allo stile di gioco di Sarri. Per questo motivo, nel caso in cui dovessero arrivare offerte adeguate Lotito sarebbe disposto a cederlo già a gennaio.

Simone Inzaghi avrebbe voluto portarlo a Milano con lui già in estate ma la alta richiesta economica di Claudio Lotito avrebbe fatto tramontare subito l’affare. I nerazzurri, infatti, hanno deciso di virare su Hakan Calhanoglu che nell’ultimo periodo si sta rivelando come uno dei trascinatori del club meneghino. Al momento l’Inter non avrebbe bisogno di altri rinforzi in quel ruolo ma non è da escludere che l’affare Luis Alberto possa comunque concretizzarsi in futuro. I nerazzurri, starebbero pensando a un restyling completo del centrocampo. A fine stagione potrebbero salutare Vecino, Vidal, Gagliardini e Sensi, liberando di fatto il posto per lo spagnolo. Sull’argomento Luis Alberto è intervenuto anche Beppe Marotta alla Domenica Sportiva (qui le sue parole) preferendo glissare: “Nel futuro non mi voglio addentrare, affronteremo al momento giusto questo discorso”.

Il numero 10 biancoceleste resta uno dei preferiti di mister Inzaghi che, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione lo scorso 16 dicembre (clicca qui per leggere l’articolo), lo avrebbe nuovamente contattato personalmente per parlare del suo futuro. Luis Alberto sarebbe anche uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus ma non sarà facile convincere Claudio Lotito, che vorrebbe incassare il più possibile dalla cessione del fantasista. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Arthur, profilo molto gradito a Maurizio Sarri, per convincere i biancocelesti.